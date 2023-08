Basket: Curry, 'sono la miglior point guard di sempre, solo Magic come me'

San Francisco, 22 ago. -(Adnkronos) - Con quattro titoli Nba, due Mvp della regular season e uno delle Finals, il record di triple segnate in carriera e un segno indelebile sulla pallacanestro, Steph Curry è già oggi uno dei più grandi di sempre indipendentemente da come si conc...

San Francisco, 22 ago. -(Adnkronos) – Con quattro titoli Nba, due Mvp della regular season e uno delle Finals, il record di triple segnate in carriera e un segno indelebile sulla pallacanestro, Steph Curry è già oggi uno dei più grandi di sempre indipendentemente da come si concluderà la sua carriera. Anzi, secondo lui quello che ha fatto è abbastanza per essere ritenuto la miglior point guard di sempre: quando l’ex stella Nba Gilbert Arenas gli ha chiesto nel suo show se si sentisse il miglior playmaker di tutti i tempi, Curry ci ha pensato un attimo e poi ha risposto "Sì, lo sono. Ci siamo solo io e Magic Johnson a giocarcela".

Dopo che Arenas aveva elogiato il suo impatto soprattutto sulle giovani generazioni, Curry ha poi argomentato la sua posizione esprimendo il suo rispetto per Magic: "Il suo curriculum è pazzesco. Il fatto stesso che stiamo avendo questa conversazione è una cosa che non avrei mai ritenuto possibile. Ma è per questo che le facciamo, perché è divertente mettere a confronto le varie ere. A me piace. La pallacanestro è anche questo, è uno dei motivi per cui la gente si appassiona e ha dei dibattiti accesi. Lo adoro”.

Al momento a livello di 'argenteria', Magic rimane in vantaggio con cinque titoli Nba in carriera, tre Mvp della regular season e tre delle Finals, oltre a 12 apparizioni all’All-Star Game (Curry è a quota 9), 10 quintetti All-Nba (Curry 9) e 4 titoli di miglior assistman, mentre Curry ha vinto per due volte la classifica dei capocannonieri.