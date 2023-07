Basket: Datome si ritira, 'smetto di giocare, grazie a chi mi ha permesso di vivere un sogno'

Roma, 7 lug. – (Adnkronos) – Gigi Datome si ritira dalla pallacanestro. Il capitano della nazionale italiana giocherà il mondiale in programma quest'estate e poi terminerà a 35 anni la sua carriera agonistica. "Smetto di giocare a basket. La finisco con il basket giocato", dice in un video che pubblica sul suo account Instagram.

Il suo addio è un lungo ringraziamento a tutte le squadre che gli hanno permesso "di vivere un sogno": quelle italiane, Siena, Scafati e Roma ("l'ultimo anno alla Virtus uno dei più belli mai vissuti), prima di arrivare a Milano; quelle Nba, i Detroit Pistons e i Boston Celtics; e quella con cui ha dominato in Europa, il Fenerbahce ("anni indimenticabili a Istanbul, con nove titoli e l'Eurolega del 2017").

Ma è un addio che ha un'appendice e anche già uno sguardo al futuro: l'appendice si chiama Mondiali 2023, da giocare nelle Filippine (su Sky a partire dal 25 luglio). "Perché se è vero che non ho rimpianti, un cruccio c'è, ed è quello che riguarda la nazionale, per non aver mai portato a casa una medaglia", dice. E allora per il capitano l'ultimo giro in giostra è la spedizione Mondiale di questa estate, per un ultimo assalto al podio. Il futuro invece si chiama, come il presente, Olimpia Milano, "una società al top non solo in Italia ma anche in Europa". Non più da giocatore, "dopo tre anni splendidi vissuti assieme, ma rimango in società".