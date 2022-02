Roma, 10 feb. – (Adnkronos) – La Lega Basket ha disposto il rinvio del match tra la Dinamo Sassari e la Virtus Bologna previsto per il 13 febbraio e valido per la ventesima giornata di Serie A. La decisione è stata presa per i casi Covid che hanno colpito la squadra sarda che è stata posta in quarantena dalla Asl locale proprio fino a domenica 13.

Nei prossimi giorni la Lega Basket comunicherà la data del recupero.