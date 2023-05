Basket: draft Nba, Steph Curry diventa il mentore del prospetto Scoot Henderson

New York, 16 mag. -(Adnkronos) – Victor Wembanyama si è inevitabilmente preso tutte le attenzioni, ma la Lottery del Draft di questa notte — diretta su Sky Sport NBA a partire dalle 2 — determinerà molto probabilmente anche il futuro di Scoot Henderson. Il prodotto del G-League Team Ignite è il candidato principale alla seconda scelta assoluta del Draft, e chiunque potrà avere quella scelta avrà tra le mani un playmaker generazionale, da prima scelta assoluta in altri anni senza un dominatore come Wembanyama. E Henderson sa già a chi rivolgersi per prendere le giuste decisioni: con una mossa senza precedenti, Steph Curry e Henderson hanno annunciato la creazione di una "alleanza" che li porterà a condividere le loro esperienze in campo e fuori.

Di fatto Curry diventerà il mentore di Henderson e di sua sorella "Moochie", che giocherà con l’università di Georgia Tech. Curry aiuterà i fratelli Henderson a prepararsi per il livello successivo, sia mettendo a disposizione le sue strutture che i suoi allenatori della compagnia SC30 Inc. “È una benedizione poter ricevere allenamenti e insegnamenti così presto nella mia carriera da parte di Steph e delle persone attorno a lui”, ha detto Henderson, che ha appena compiuto 19 anni. “Sia lui che Moochie sono molto più maturi della loro età e capiscono che la pallacanestro va molto al di là di mettere la palla nel canestro”, ha detto Curry, che ha posato insieme ad Henderson per annunciare la partnership.