Basket: Embiid giocherà le Olimpiadi di Parigi con team Usa

Philadelphia, 5 ott. -(Adnkronos) – L'Mvp dell'ultima stagione Nba, Joel Embiid, giocherà le Olimpiadi di Parigi 2024 con team Usa. Il 29enne centro dei Philadelphia 76ers ha scelto gli Stati Uniti (di cui è diventato cittadino quest'estate) invece del Camerun (suo paese natale ma non qualificato per i Giochi) e soprattutto della Francia (di cui ha la cittadinanza e che fino all'ultimo ha sperato di convincerlo in vista delle Olimpiadi da giocare in casa). La decisione riportata da diversa media statunitensi sarebbe stata comunicata nella giornata di ieri a Grant Hill, direttore esecutivo di Team Usa, dopo che lo stesso Hill ed Embiid avevano avuto un lungo colloquio ai margini del training camp dei Philadelphia 76ers attualmente in corso a Fort Collins in Colorado. La scelta di Embiid arriva dopo l'impegno preso da molte stelle della Nba, a partire da LeBron James e Steph Curry, che si sono dette pronte a scendere in campo con la nazionale americana a Parigi 2024.