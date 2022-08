Basket: Europei, Dragic tornerà in campo con la nazionale slovena dopo 5 anni

Roma, 6 ago. – (Adnkronos) – A cinque anni dal trionfo ai campionati europei del 2017 Goran Dragic tornerà a indossare la maglia della nazionale slovena. Ad annunciare la decisione lo stesso playmaker dei Chicago Bulls su Twitter. Dragic, 36 anni, aiuterà Luka Doncic a difendere il trofeo conquistato in Turchia cinque anni fa.

Un torneo continentale che non si è più disputato dopo il 2017 per via della pandemia e del susseguente spostamento delle Olimpiadi, ma che torna quest’anno e che si potrà seguire in esclusiva sui canali di Sky Sport a partire dall’1 settembre. La Slovenia di Dragic e Doncic è impegnata nel girone di ferro, il gruppo B che vede anche Francia, Lituania e Germania oltre a Ungheria e Bosnia. Un impegno sicuramente pesante, per il quale c’è bisogno di tutta l’esperienza del giocatore dei Bulls.