Roma, 2 mar. – (Adnkronos) – Si è tenuto a Roma al Salone d'Onore del Coni, al Foro Italico) il Consiglio Federale della Fip presieduto da Giovanni Petrucci. Il presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto in apertura di Consiglio facendo il punto sullo stato dello sport italiano. Il presidente federale si è congratulato con i ct Gianmarco Pozzecco e Lino Lardo per aver ottenuto la qualificazione rispettivamente alla Fiba World Cup 2023 e all’EuroBasket Women 2023 con due gare di anticipo. Nell’ultima “finestra” sono state ottenute 4 vittorie tra cui il prestigioso successo della Nazionale maschile a Caceres in Spagna. In totale, le due selezioni hanno ottenuto 14 vittorie e 2 sconfitte. Imbattuta la Nazionale femminile.

Il Consiglio Federale si è complimentato con la Germani Brescia per la vittoria della Coppa Italia-Frecciarossa Final Eight 2023, con tutte le altre partecipanti e con la Legabasket Serie A per l'ottima riuscita della manifestazione. La Fip sta lavorando per presentare la candidatura ad ospitare, presso il Parco del Foro Italico a Roma, il Torneo Pre Olimpico 3X3 di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. A seguito delle prime interlocuzioni con le Istituzioni, il Ministero dello Sport, il CONI e Sport e Salute hanno già assicurato il proprio sostegno.

Il Consiglio Federale ha assunto le norme di principio riguardanti l’abolizione del vincolo sportivo e il contributo riguardante i nuovi atleti svincolati (NAS). I lavori dell’apposita commissione costituita proseguiranno al fine di definire il quadro normativo completo. Il Presidente federale ha illustrato al Consiglio la nota inviata all’attenzione del Capo di Gabinetto del Ministero dello Sport con cui ha manifestato dubbi interpretativi e applicativi circa il testo del D. Lgs 36/2021. Allo stato attuale è confermato che la norma entrerà in vigore dal 1° luglio 2023. Infine sono stati definiti gli staff tecnici delle Nazionali Giovanili che prenderanno parte alle competizioni ufficiali Fiba nell’estate 2023.