Basket: Fontecchio, 'ci abbiamo provato, ma Usa troppo forti'

Manila, 5 set. – (Adnkronos) – "C'è poco da commentare, ci abbiamo provato e abbiamo lottato ma oggi loro erano concentrati, aggressivi. Poi in una giornata in cui facciamo poco canestro diventa tutto più complicato". Così la guardia azzurra Simone Fontecchio, ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta contro gli Stati Uniti per 100-63 ai quarti di finale dei Mondiali. "Loro hanno questo atletismo, abbiamo provato a giocare come volevamo ma sono stati bravi negli aiuti difensivi e trovato sempre i tiratori che hanno fatto canestro -prosegue Fontecchio-. Pazienza. In futuro cerchiamo di smettere di perdere ai quarti, ma continuare ad essere nei migliori otto speriamo che paghi. La forza di questo gruppo è di restare sempre insieme, anche nei momenti bui". "Dopo il Mondiale farò qualche giorno di riposo, poi andrò negli Usa per approcciare la stagione nel modo giusto visto che è molto importante per me. Ma ora faccio fatica a pensarci, ci sono altre due partite qui", conclude il giocatore degli Utah Jazz.