Basket: Gallinari, 'bellissimo poter giocare a Milano'

Milano, 24 mag. (Adnkronos) – Sarà "bellissimo" giocare in Italia, "casa ha un sapore speciale per tutti. Poter giocare un campionato europeo a Milano sarà bellissimo. Ho sensazioni molto belle, sono molto contento". Lo ha detto il cestista Azzurro Danilo Gallinari, durante l'evento per il countdown ufficiale degli Eurobasket, che tornano in Italia dopo 31 anni.

Al cestista, oggi ala degli Atlanta Hawks, piacerebbe ancora chiudere la carriera a Milano: "Ho in mente di giocare ancora qualche anno in America, ma il sogno – ha detto ai giornalisti – è quello di tornare qua a finire e spero di poterlo fare. Deve esserci anche il fisico, però, non solo la testa. Bisogna esserci fisicamente. E' ancora un sogno comunque e non dipende da me".