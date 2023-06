Basket: Gallinari, 'grazie ai Celtics per avermi aiutato nella riabilitazione, ora nuova avventura'

Washington, 26 giu. -(Adnkronos) – Danilo Gallinari affida a un messaggio dal suo account Twitter le parole di addio a Boston: "Un enorme grazie va a tutto lo staff dei Celtics che mi ha aiutato nella riabilitazione e nel raggiungere il mio obiettivo", scrive l'ex Olimpia Milan che non nasconde un rimpianto ora che la trade per Kristaps Porzingis lo ha portato ai Washington Wizards: "Sarebbe stato meglio dimostrarlo in campo". E invece l'avventura in biancoverde è finita prima ancora di iniziare: "Ora sono pronto alla prossima avventura", conclude Gallinari.