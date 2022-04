Basket: Gallinari, 'il mio futuro? Non ne ho idea, vedremo in estate'

Miami, 27 apr. – (Adnkronos) – La stagione di Danilo Gallinari si è chiusa con l'eliminazione di Atlanta al primo turno di playoff per mano degli Heat (4-1 la serie). Dopo gara-5, in cui ha messo a referto 12 punti in 21 minuti in uscita dalla panchina, l'azzurro ha fatto un bilancio dell'annata, rispondendo anche alle domande sul futuro.

"Sono felice per la mia stagione a livello personale – ha spiegato in conferenza stampa dopo la partita – ma non penso a quello, da un punto di vista di squadra è stata dura perché non è arrivato un buon risultato. Cosa farò ora? Non ne ho idea, è difficile pensare al futuro, non so cosa accadrà. Non è il momento per pensarci o per parlarne, ci sarà tanto tempo in estate per farlo. Vedremo quello che succederà".

Gallinari ha un contratto non garantito con gli Hawks per la prossima stagione, e anche dalle parole e dai toni usati in conferenza sembra probabile che il suo futuro sarà lontano da Atlanta. Per capire quale sarà l'eventuale nuova destinazione c'è però da aspettare.