Dierre

Tragedia a Reggio Calabria, dove il giocatore di basket Haitem Jabeur Fathallah, 32enne in forza alla Fortitudo Messina, è morto in ospedale dopo aver accusato un malore in campo durante un incontro tra la sua squadra e la Dierre Reggio. Quando il cestista si è accasciato improvvisamente a terra, la partita è stata sospesa per soccorrerlo e trasferirlo in ospedale dove è deceduto poco dopo il ricovero.