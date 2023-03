Basket: Hall of Fame, leggende come Nowitzki, Wade, Parker e Gasol nella classe 2023

Basket: Hall of Fame, leggende come Nowitzki, Wade, Parker e Gasol nella clas...

Springfield, 29 mar. – (Adnkronos) – La classe 2023 della Hall of Fame di basket promette di essere una delle più talentuose di tutti i tempi. Secondo le anticipazioni di Espn, leggende del calibro di Dirk Nowitzki (campione Nba con Dallas nel 2011), Dwyane Wade, (tre volte campione Nba con Miami e campione olimpico nel 2008), Pau Gasol (due titoli Nba con i Lakers, campione del mondo e tre volte campione d'Europa con la Spagna) e Tony Parker (4 titoli Nba con San Antonio) ne faranno parte, così come il leggendario allenatore degli Spurs Gregg Popovich e Becky Hammon, 6 volte All-Star della Wnba. L’annuncio formale arriverà nel weekend in occasione delle Final Four Ncaa previste a Houston.