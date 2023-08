Basket: Harden attacca Morey, 'è un bugiardo, non giocherò più per una sua squadra'

Philadelphia, 14 ago. -(Adnkronos) – Che tra Harden e i Philadelphia 76ers la rottura fosse definitiva era già chiaro, ma ora – dall'account Twitter dell'insider Nba Shams Charania – arriva un video che mette fine a ogni dubbio e che anzi, appare come la conferma sull'irrimediabile e insanabile frattura nel rapporto tra i Sixers e il giocatore. Che, impegnato in un tour promozionale in Cina per uno dei suoi sponsor, attacca, personalmente, quello che fino a qualche anno fa era stato un suo grande alleato, il general manager della squadra Daryl Morey. "Morey è un bugiardo e non farò mai più parte di una squadra da lui gestita. Lo ripeto: Daryl Morey è un bugiardo e non farò mai più parte di una squadra da lui gestita", dice Harden nel video pubblicato online.