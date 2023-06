Basket: i Lakers non vogliono perdere Reaves, pronti a pareggiare ogni offerta

Los Angeles, 27 giu. -(Adnkronos) – Austin Reaves è passato dall’essere un giovane undrafted a un giocatore affidabile fino a rivelarsi indispensabile nel giro di due anni, e ora dopo un’ottima impressione ai playoff è pronto a essere ricompensato. La guardia infatti sarà uno dei free agent più richiesti sul mercato, ma non ci si attendono cambi di maglia: secondo quanto riportato dal giornalista Marc Stein, è certo che i gialloviola sfrutteranno il vantaggio della restricted free agency per pareggiare qualsiasi offerta arrivi per Reaves, anche accettasse quella massima possibile da circa 100 milioni di dollari in quattro anni.

Il suo futuro, insomma, è ancora al fianco di LeBron James e Anthony Davis, con cui ha dimostrato di integrarsi benissimo nell’ultimo anno ricoprendo un ruolo fondamentale nella cavalcata che li ha portati fino alle finali di conference, chiudendo a quasi 17 punti di media con 4.4 rimbalzi e 4.6 assist di media ai playoff, prendendosi anche tante responsabilità nei momenti chiave delle partite.

Impossibile privarsi di un giocatore del genere per di più di soli 25 anni e insostituibile per i Lakers, non tanto a livello tecnico ma soprattutto a livello salariale, visto che non c’è un altro giocatore di quel livello a meno di 25 milioni l’anno anche nella peggiore delle ipotesi.