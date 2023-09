Basket: impresa Germania, batte team Usa 113-111 e vola in finale al mondiale

Manila, 8 set. – (Adnkronos) – Sarà la Germania a sfidare la Serbia domenica nella finale del campionato del mondo di basket. Alla 'Mall of Asia Arena' di Manila i tedeschi compiono l'impresa di battere gli Stati Uniti 113-111, trascinati dal trio Andreas Obst (24 punti), Franz Wagner (22 punti) e Daniel Theis (21 punti). Per team Usa non bastano i 23 punti di Anthony Edwards e i 21 di Austin Reaves.