Basket: Irving non cambia idea, 'non mi vaccinerò'

Roma, 18 gen. – (Adnkronos) – “Nessun infortunio mi farà cambiare idea, non mi vaccinerò". La guardia dei Brooklyn Nets Kyrie Irving ribadisce l'intenzione di non vaccinarsi anche se è impossibilitato a giocare le partite casalinghe dei Nets nei guai per l'infortunio della stella Kevin Durant che rimarrà lontano dai parquet per oltre un mese.

"Purtroppo è difficile far capire come la mia vita al di fuori del campo sia diversa e abbia una coerenza rispetto a quelle che sono le mie scelte: voi siete focalizzati su ciò che succede in campo, 'Kevin sta male, KD è guarito'. No, io rispetto le decisioni degli altri e voglio che anche le mie lo siano; senza cercare di convincermi a fare altro. Io ci credo e so che la franchigia è dalla mia parte, che mi proteggerà come sempre accaduto in questi mesi”.