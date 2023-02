Basket: James, 'un onore superare Jabbar, grazie ai fedeli tifosi dei Lakers'

Los Angeles, 8 feb.

-(Adnkronos) – Il canestro che tutto il mondo aspetta arriva a 10.9 secondi dalla fine del terzo quarto della sfida tra Lakers e Thunder, e arriva con un tiro in sospensione, cadendo all'indietro. Gli arbitri fermano subito la gara, LeBron alza le braccia al cielo, e i festeggiamenti hanno inizio. Poi spunta il microfono, e con Adam Silver e Kareem Abdul-Jabbar al suo fianco arrivano anche le prime parole – quelle pronunciate sul campo – da LeBron come nuovo miglior marcatore all-time in NBA.

Che non sono banali. Ringrazia "i fedeli tifosi dei Lakers" per primi, ma poi ha subito un pensiero per Kareem Abdul-Jabbar, che gli ha appena consegnato il pallone della partita: "Essere qui al suo cospetto stasera per me è un onore: chiedo a tutti voi di dedicargli una bella standing ovation", dice, rivolgendosi al pubblico di L.A.. Poi ovviamente ringrazia tutti, la sua famiglia, mamma Gloria, "la mia bellissima moglie", Savannah, i figli, gli amici, i compagni e quando è il momento di ringraziare anche il commissioner Adam Silver, con un gesto di gran classe LeBron James non dimentica anche l'ex n°1 NBA, David Stern, che ha visto svilupparsi gran parte della sua carriera e ha contribuito a rendere la lega quello che è oggi.

"Non avrei potuto pensare a un modo migliore di festeggiare un traguardo del genere", dice. E poi sono solo applausi e abbracci, con tutti, da Magic Johnson a JAY Z. Prima di riprendere a giocare, per completare la sfida con OKC e un quarto quarto per continuare già da subito ad aggiungere nuove pagine alla sua leggenda.