Basket: Kyle Anderson pronto a giocare i mondiali con la Cina

Roma, 26 apr. – (Adnkronos) – La stagione di Kyle Anderson non sarebbe finita con l'eliminazione dei sui Minnesota Timberwolves al primo turno dei playoff Nba contro i Denver Nuggets. Lex Grizzlies infatti – secondo quanto riporta il quotidiano South China Morning Post – starebbe ultimando le procedure per essere naturalizzato cinese, con l'obiettivo di giocare i prossimi Mondiali che inizieranno a fine agosto (il torneo in dietta su Sky Sport) in Giappone, Indonesia e Filippine. Il legame di Anderson con la Cina è autentico, anche perché i criteri per la naturalizzazione, voluti dall'ex stella Nba e attuale presidente della federazione basket Yao Ming, sono molto rigidi. Il padre della nonna materna del giocatore era infatti cinese, emigrato in Giamaica dove aveva avuto una figlia con una donna locale. La procedura per la naturalizzazione di Anderson sarebbe iniziata da circa un anno, ma il giocatore già nel 2018 aveva ritrovato i suoi parenti cinesi dopo lunghe ricerche, andandoli a incontrare insieme alla madre in un piccolo villaggio vicino a Shenzen.