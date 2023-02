Basket: Lakers, Hachimura sceglia la maglia numero 28 in onore di Kobe e Gianna Bryant

Los Angeles, 1 feb.

-(Adnkronos) – Appena conclusa la trade che lo ha mandato ai Los Angeles Lakers Rui Hachimura aveva già chiaro in mente quale sarebbe stato il suo numero di maglia. A Washington infatti sulla sua maglia campeggiava un 8, ma in gialloviola quel numero ormai è off-limits per chiunque dopo che l’iconica maglia di Kobe Bryant è stata appesa sul soffitto della Crypto Arena di Los Angeles. Anche per questo motivo il giovane talento giapponese ha scelto di modificare il suo numero in 28, un tributo proprio al Black Mamba e alla sua Gianna – entrambi scomparsi nel tragico incidente in elicottero del 26 gennaio 2020 – come spiegato da Jeanie Buss, la proprietaria dei Lakers: “Gli ho chiesto se aveva deciso quale numero prendere e lui mi ha detto: ‘Sì, prendo il 28: il 2 in onore di Gianna e l’8 per ricordare Kobe’”.

Difficile trovare un modo migliore per fare breccia da subito nel cuore dei tifosi Lakers, curiosi di vedere come funzioneranno le cose dopo il suo inserimento in quintetto – in una rotazione che coach Darvin Ham sta via via provando a modellare in funzione dei nuovo materiale tecnico e umano a disposizione.