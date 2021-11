Basket: Los Angeles Lakers, James pronto al rientro contro i Boston Celtics

Los Angeles, 16 nov. -(Adnkronos) – Si avvicina a grandi passi il rientro in campo di LeBron James, che ha saltato le ultime 7 gare per uno stiramento all'addome. Il numero 6 dei Los Angeles Lakers non dovrebbe recuperare in tempo per la sfida di domani notte a Milwaukee contro i campioni Nba in carica dai Bucks ma dovrebbe già essere in campo nella gara successiva, un altro appuntamento di grandissimo pregio, la trasferta a Boston contro gli eterni rivali dei Celtics (entrambe le sfide saranno visibili sugli schermi di Sky Sport).

Si tratta della prima e della seconda trasferta di un giro lontano da Los Angeles che vedrà ancora i Lakers impegnati anche sui parquet di Detroit, New York e Indiana, ultima tappa di un giro a Est al quale i Lakers chiedono prima di tutto vittorie, visto che il record attuale – 8 vinte, 7 perse – non è all'altezza delle aspettative. Senza il loro leader finora sono arrivate 3 sole vittorie a fronte di 4 ko.