Basket: maglia di Kobe Bryant venduta all'asta per 5,8 milioni di dollari

-(Adnkronos) – Una maglia autografa di Kobe Bryant, indossata nella stagione 2007-08 – l’unica della sua carriera in cui ha vinto il titolo di MVP – è stata venduta all’asta da Sotheby’s per 5.849.700 dollari, nuova cifra da record per i cimeli appartenuti alla leggenda dei Lakers scomparso nel gennaio 2020 a seguito di un incidente in elicottero. Da quel momento, tutti i ricordi e gli oggetti legati alla sua straordinaria carriera ai Lakers – due decenni in cui ha conquistato cinque titoli NBA – sono diventati non solo oggetti da collezione, ma ricercatissimi da collezionisti di mezzo mondo.

Una divisa che Bryant ha indossato il 7 maggio 2008 – il giorno in cui gli è stato consegnato l’unico premio di MVP della sua carriera, un momento iconico rimasto nel cuore degli appassionati. Il n°24 dei Lakers ha vestito quella maglia per 25 volte in totale durante la regular season, oltre a sei partite di playoff (di cui una alle finali della Western Conference di quell’anno). Un cimelio speciale che ha raggiunto una cifra da record.