Basket: Malagò, ‘Coni con Petrucci su Fiba, Italia non giocherà contro Russia’

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Come Coni siamo al 100% d’accordo con Petrucci. Siamo molto dispiaciuti della scelta della federazione internazionale di attendere maggio, non la comprendiamo”. Queste le parole del presidente Giovanni Malagò in conferenza stampa dopo la Giunta Coni parlando della scelta della Fiba di riaprire a squadre, arbitri e ufficiali di campo della Russia le competizioni di basket internazionali.

Una decisione che coinvolge l’Italbasket in prima persona, inserita nello stesso raggruppamento della Russia (gruppo H) per la qualificazione al Mondiale 2023. ”Il Cio è stato chiaro, non può obbligare le federazioni internazionali, ci ha detto però cosa pensa sia giusto fare -ha proseguito Malagò-. Solo basket e biathlon hanno preso tempo e non va bene. L’Italia non giocherà e come ha detto Petrucci come anche Olanda e Islanda non giocheranno con la Russia, il Coni è con Petrucci".