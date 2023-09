Basket: Meneghin, 'azzurri con carattere e personalità, con gli Usa serve la partita perfetta'

Roma, 4 set. - (Adnkronos) - "I ragazzi hanno dimostrato grande carattere personalità e questo mi fa ben sperare per la sfida di domani che sembra una missione impossibile ma invece, se ci credono fino in fondo, potrebbe non esserlo". Lo dice all'Adnkronos il monumento del bask...

Roma, 4 set. – (Adnkronos) – "I ragazzi hanno dimostrato grande carattere personalità e questo mi fa ben sperare per la sfida di domani che sembra una missione impossibile ma invece, se ci credono fino in fondo, potrebbe non esserlo". Lo dice all'Adnkronos il monumento del basket italiano Dino Meneghin alla vigilia del quarto di finale del mondiale dove l'Italia sfiderà gli Usa.

"La sconfitta di ieri della squadra di Kerr contro la Lituania non fa testo, probabilmente hanno preso la sfida un po' sotto gamba perché erano già qualificati -sottolinea l'ex presidente della Fip-. Domani avranno un atteggiamento diverso come logico che sia, visto che siamo in zona medaglie. Da parte nostra servirà la partita perfetta, dovremo tirare con alte percentuali e fare una grande partita difensiva di squadra, perché loro muovono molto bene il pallone e ci metteranno a dura prova. Sono sicuro che arriveranno pronti".

Da Meneghin arriva un elogio al ct Pozzecco. "Alle volte è troppo esuberante e va spesso sopra le righe ma questo non deve offuscare i suoi meriti. Il 'Poz' è uno che il basket lo conosce e lo sa insegnare e in più ha un grande staff al suo fianco. L'importante è che domani resti in panchina e non si faccia espellere come contro la Repubblica Dominicana, non è un caso che sia l'unica partita persa in questo mondiale". Tra i giocatori un plauso particolare va a Nicolò Melli. "Mi sta sbalordendo per la qualità delle sue prestazioni, sta disputando un grandissimo mondiale. Fa sempre la scelta giusta ed è quasi sempre decisivo".