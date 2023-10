Basket: mercato Nba, Harden lascia Philadelphia e passa ai Clippers

New York, 31 ott. - (Adnkronos) - Si conclude la telenovela James Harden: l'Mvp 2018 lascia i Philadelphia 76ers e passa ai Los Angeles Clippers. La trade libera i Sixers di un grande campione ma che stava diventando di problematica gestione per i rapporti pessimi con il general manager Daryl M...

New York, 31 ott. – (Adnkronos) – Si conclude la telenovela James Harden: l'Mvp 2018 lascia i Philadelphia 76ers e passa ai Los Angeles Clippers. La trade libera i Sixers di un grande campione ma che stava diventando di problematica gestione per i rapporti pessimi con il general manager Daryl Morey. La guardia 34enne va nella destinazione a lui più gradita e probabilmente più congeniale ottiene quello che vuole, ovvero la cessione nella squadra a lui più congeniale. Philadelphia manda in California anche P.J. Tucker e il rookie serbo Filip Petrusev. A Philadelphia, invece, oltre a una prima scelta non protetta al Draft 2028, due seconde scelte, uno swap su una futura scelta, ottiene Marcus Morris, Nic Batum, Robert Covington e K.J. Martin.