Basket: mercato Nba, i Clippers confermano Westbrook con un contratto biennale

Los Angeles, 2 lug. -(Adnkronos) – A quasi 35 anni un ex Mvp Nba come Russell Westbrook non ha ancora finito di trovare estimatori in giro per la lega. Nel suo caso sono quei Clippers che a metà della scorsa stagione gli hanno dato la chance di riscattarsi da un pessimo avvio di campionato in maglia Lakers e rinascere nell'altra metà di Los Angeles, conquistandosi così un rinnovo biennale (con player option nel secondo anno) a cifre molto contenute, solo 7.8 milioni di dollari.

Pochi, a pensare allo status del personaggio, al suo pedigree e anche alle cifre prodotte in campo in maglia Clippers nel 2022-23 (quasi 16 punti a sera con 7.6 assist, 4.9 rimbalzi, il 49% al tiro e il 35.6% da tre punti, in un ruolo da titolare per coach Tyronn Lue). Ma Westbrook ha preferito il fit tecnico con l'amico Paul George e la possibilità di giocare nella sua città di nascita (L.A.) alla chance di inseguire magari più denaro altrove, in contesti meno ambiziosi.

Con Kawhi Leonard e Paul George in campo rispettivamente solo 52 e 56 gare durante la scorsa stagione – e poi entrambi assenti per gran parte dei playoff – Westbrook ha avuto anche il merito di garantire sempre la sua presenza in campo, guadagnandosi il rispetto di tutti ai Clippers. E anche un nuovo contratto, per provare a dare l'assalto a quel primo titolo Nba che la franchigia di Steve Ballmer insegue.