Basket: mercato Nba, Kuzma diventa free agent e Washington rischia di perderlo

Washington, 21 giu. -(Adnkronos) – Dopo l'addio a Bradley Beal, in uno scambio con Phoenix, gli Washington Wizards rischiano di perdere un altro elemento importante del loro roster. Come atteso, infatti, Kyle Kuzma ha deciso di uscire dal suo contratto, rinunciando a un ultimo anno da 13 milioni di dollari per diventare già da quest'estate free agent, e scegliere liberamente la sua destinazione. Reduce da un'annata oltre i 21 punti di media (suo massimo in carriera) con anche 7.2 rimbalzi, ci si aspetta che attorno all'ex giocatore dei Lakers si generi parecchio interesse. Washington rimane un'opzione, seppur a condizioni economiche diverse ("Certo che gli Wizards sono un'opzione, al 100%: sono migliorato qui, e la gente che gestisce l'organizzazione mi piace") ma Kuzma sembra intenzionato a cercare la squadra migliore per il suo sviluppo a lungo termine: "Voglio essere la miglior versione di me stesso possibile: posso aiutare con la mia leadership i miei compagni? Posso renderli migliori? Da una parte o dall'altra, i soldi arriveranno, non saranno quello a influenzare la mia decisione", dice il giocatore degli Wizards.