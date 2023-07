Basket: mercato Nba, Sabonis prolunga con Sacramento fino al 2028

Sacramento, 2 lug. -(Adnkronos) - Domantas Sabonis avrebbe potuto sedersi al tavolo delle trattative con il front office dei Kings e chiedere tutti i soldi previsti dal contratto collettivo per un giocatore del suo status. Invece no: ottiene un aumento sullo stipendio della prossima stagione (8.6 mi...

Sacramento, 2 lug. -(Adnkronos) – Domantas Sabonis avrebbe potuto sedersi al tavolo delle trattative con il front office dei Kings e chiedere tutti i soldi previsti dal contratto collettivo per un giocatore del suo status. Invece no: ottiene un aumento sullo stipendio della prossima stagione (8.6 milioni di dollari in più, che dai previsti 22 lo porta a un totale di 30.6) e aggiunge altri quattro anni di contratto legandosi a lungo termine alla franchigia, fino al termine della stagione 2027-28.

L'estensione porta nelle tasche di Sabonis 195 milioni – somma che va ad aggiungersi ai 22 milioni già previsti per la prossima stagione dal precedente accordo e che quindi porta a quota 217 la somma totale che il lituano percepirà dai Kings nei prossimi cinque anni.

Come detto, però, Sabonis avrebbe anche potuto chiedere di più al front office di Sacramento, ma ha preferito lasciare sul tavolo del denaro e permettere così ai californiani di muoversi su due altri fronti – l'accordo triennale garantito a Harrison Barnes (per 53 milioni) e quello che porta negli Stati Uniti l'ultimo Mvp dell'Eurolega, Sasha Vezenkov, anche lui messo sotto contratto per tre anni, a 20 milioni totali.