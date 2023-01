Basket: Miami batte i Thunder 112-111 e fissa il nuovo record con Nba con 40 su 40 ai tiri liberi

Miami, 11 gen. - (Adnkronos) - Vittoria faticosa per gli Heat (22-20) che superano in casa di misura 112-111 i Thunder (18-23). Partita da record in lunetta per Miami che batte Oklahoma City grazie al gioco da tre punti nel finale firmato da Jimmy Butler, che non sbaglia il 40° tiro libero della...

Miami, 11 gen.

– (Adnkronos) – Vittoria faticosa per gli Heat (22-20) che superano in casa di misura 112-111 i Thunder (18-23). Partita da record in lunetta per Miami che batte Oklahoma City grazie al gioco da tre punti nel finale firmato da Jimmy Butler, che non sbaglia il 40° tiro libero della serata degli Heat che terminano la sfida con un perfetto 40/40 – fissando il nuovo record nella storia NBA, superando il 39/39 fatto registrare da Utah nel 1982.

Okc le prova tutte per vincere, ma non riesce a prendersi il terzo successo in fila nonostante i 26 punti di Shai Gilgeous-Alexander e la tripla doppia da 18 punti, 15 rimbalzi e 10 assist di Josh Giddey.

"Abbiamo vinto grazie al contributo di tutti e questa è l’unica cosa che conta", Jimmy Butler spiega così il successo contro i Thunder, al termine di un match per lui da 35 punti con un perfetto 23/23 in lunetta (secondo all-time per canestri a cronometro fermo senza neanche un errore), a cui aggiunge anche sette rimbalzi, mentre a dargli una mano a suon di canestri è Max Strus – autore di 22 punti – mentre sono 19 quelli di Victor Oladipo in uscita dalla panchina, in un match in cui Miami non aveva a disposizione né Tyler Herro, né Bam Adebayo.