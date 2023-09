Basket: mondiali, delusione Usa ko anche con Canada e chiude solo quarta**

Roma, 10 set. (Adnkronos) – Delusione Stati Uniti al mondiale di basket. La nazionale a stelle e strisce dopo il ko con la Germania che l'ha estromessa dalla finale, perde anche la 'finalina' per il bronzo con il Canada 127-118 e chiude solo al quarto posto della competizione. Sul podio i canadesi, per la prima volta in un mondiale nella sua storia, in attesa della finale per l'oro tra Germania e Serbia.