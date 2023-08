Basket: Mondiali, facile vittoria per gli Usa sulla Grecia

Roma, 28 ago. – (Adnkronos) – Secondo appuntamento alla Fiba World Cup 2023 e seconda vittoria per gli Stati Uniti, che superano 109-81 la Grecia. Di fronte a un avversario che deve rinunciare alla sua stella Giannis Antetokounmpo, Team Usa approfitta del gap fisico e soprattutto a livello di talento che separa le due squadre. La Grecia prova a opporre resistenza, ma gli Stati Uniti scappano non appena la difesa ellenica abbassa l’intensità difensiva. Il 1° quarto è equilibrato, soprattutto grazie all’ex Sacramento e Portland Gerogios Papagiannis (17 punti al fischio finale, di cui 11 nella prima frazione) che tiene a galla i suoi quasi da solo. È il secondo quintetto di Steve Kerr, guidato dalla fisicità di Josh Hart e Paolo Banchero e dalle letture di Tyrese Haliburton e Austin Reaves, a scavare il solco che porta gli americani all’intervallo sul 37-50.

La seconda parte della partita serve al coaching staff di Team Usa per testare la tenuta piscologica del gruppo, con Kerr che in un time out a metà del 3°quarto chiede ai suoi “Tre possessi difensivi fatti bene per chiudere la questione”. La risposta dei giocatori a stelle e strisce arriva più che altro nella metà campo offensiva, ma il risultato finale non cambia perché sulle spalle di Anthony Edwards e Jalen Brunson, i migliori in campo con 13 punti a testa insieme a Reaves (15 punti, 6 assist e 5 rimbalzi), si veleggia fino al +20, senza più guardarsi indietro. Dopo l’esordio tutto sommato in discesa contro la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti infilano quindi un’altra prestazione convincente. Ora, con la qualificazione sostanzialmente in tasca e in attesa di alzare l’asticella della competizione nella seconda fase del torneo, Team Usa affronterà la Giordania mercoledì 30 agosto alle 10:40.