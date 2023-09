Basket: Mondiali, Italia a un passo dai quarti, le quote sorridono agli azzurri contro Porto Rico

Manila, 1 set. – (Adnkronos) – Dopo il successo ottenuto contro la Serbia, all’Italia basterà un successo contro Porto Rico per accedere ai quarti di finale del Mondiale di basket 2023. La nazionale azzurra, con una vittoria, si garantirà la qualificazione, se da prima o da seconda nel gruppo dipenderà dal risultato di Serbia-Repubblica Dominicana. Gli esperti di William Hill e 888sport guardano con fiducia alla sfida di domenica 3 settembre: la vittoria per gli uomini di Pozzecco si gioca a 1,30, mentre il successo degli avversari è proposto tra 3,45 e 3,70. I bookmaker si aspettano una partita equilibrata: in cima lavagna del margine vincente troviamo l’Italia con 7-9 punti in più degli avversari a 6, seguita dalla nazionale azzurra con 4-6 punti di vantaggio a 6,50, stessa quota del margine italiano di 21 o più punti a fine gara. Lontana la possibilità dei tempi supplementari, proposta a 12.