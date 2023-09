Basket: Mondiali, Lettonia ko 81-79 e Germania in semifinale con gli Usa

Manila, 6 set. - (Adnkronos) - Sarà la Germania a sfidare gli Stati Uniti in semifinale ai campionati del mondo di basket. Alla 'Mall of Asia Arena' di Manila i tedeschi superano 81-79 la Lettonia al termine di un match, come da pronostico, molto equilibrato. La Germania va in doppi...

Manila, 6 set. – (Adnkronos) – Sarà la Germania a sfidare gli Stati Uniti in semifinale ai campionati del mondo di basket. Alla 'Mall of Asia Arena' di Manila i tedeschi superano 81-79 la Lettonia al termine di un match, come da pronostico, molto equilibrato. La Germania va in doppia cifra di vantaggio, ma la squadra di Luca Banchi recupera e nel finale punto a punto Davis Bertans sbaglia la tripla del possibile sorpasso lettone. Per la Germania ottimo rientro dall'infortunio di Franz Wagner (16 punti, 8 rimbalzi e 3 assist). Alla Lettonia non basta un ottimo Arturs Zagars da 24 punti e 8 assist. Nell'altra semifinale la Serbia aspetta la vincente di Slovenia-Canada in campo alle 14.30.