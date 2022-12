Basket: Morant polemizza con gli arbitri dopo l'espulsione, 'hanno troppo potere'

Minneapolis, 1 dic. - (Adnkronos) - Finale di partita nervoso e movimentato a Minneapolis, dove a gara già decisa in favore dei padroni di casa (109-101) Dillon Brooks e Ja Morant sono stati espulsi per proteste a pochi secondi uno dall'altro. Morant è stato allontanato dopo un br...

Minneapolis, 1 dic.

– (Adnkronos) – Finale di partita nervoso e movimentato a Minneapolis, dove a gara già decisa in favore dei padroni di casa (109-101) Dillon Brooks e Ja Morant sono stati espulsi per proteste a pochi secondi uno dall'altro. Morant è stato allontanato dopo un breve scambio di battute con uno degli uomini i grigio, andando a salutare Anthony Edwards, il suo allenatore e i suoi compagni in panchina prima di uscire dal campo con un sorriso sarcastico sul volto mentre il pubblico rumoreggiava.

Ma la questione non è finita lì. dopo la partita infatti la stella di Memphis ha attaccato gli arbitri attraverso una stories pubblicata su Instagram. "Hanno troppo potere – ha scritto – al giorno d'oggi ti espellono per aver dato del 'figlio di p…' a uno che ha appena fatto lo stesso con te". Polemica a parte quella contro i Wolves è stata una delle peggiori prestazioni in stagione per Memphis, che ha chiuso con ben 24 palle perse (7 di Morant).