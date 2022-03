Basket: Nba, a Brooklyn non bastano Irving e Durant, Memphis vince 132-120

Memphis, 24 mar. – (Adnkronos) – I Memphis Grizzlies (50-23), nonostante l'assenza della loro stella Ja Morant, sconfiggono 132-120 i Brooklyn Nets (38-35). Alla franchigia del Tennessee bastano i 23 punti di Desmond Bane – che ne mette nove in fila nel decisivo ultimo quarto di gioco – oltre ai 23 in uscita dalla panchina di De’Anthony Melton e i 21 realizzati da Dillon Brooks, fondamentale anche in difesa.

Dopo aver segnato 60 punti contro Orlando, si rivede in campo anche Kyrie Irving – che nelle prossime ore riceverà l’ok dal sindaco di New York per tornare finalmente a giocare anche le partite al Barclays Center: il talento dei Nets conferma di avere ancora la “mano calda” e mette a referto 43 punti con 15/27 dal campo e 6/11 dall’arco. Prestazione a cui aggiunge anche otto assist, non riuscendo però a trovare il modo di battere i Grizzlies in questa stagione.

Una sconfitta che lascia Brooklyn all’ottavo posto a Est, nonostante anche Kevin Durant le provi tutte per invertire la tendenza in uno scontro diretto in cui non trova ritmo dall’arco (1/7 dalla lunga distanza), ma nonostante questo chiude con 35 punti, 11 rimbalzi, otto assist, due recuperi, due stoppate e 10/10 ai liberi. Un’altra super prestazione inutile a fronte di una squadra che tra palle perse e rimbalzi d’attacco concede ben 33 punti da seconda opportunità ai Grizzlies.