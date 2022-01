Basket: Nba, a rischio la panchina di Frank Vogel ai Los Angeles Lakers

Los Angeles, 19 gen. -(Adnkronos) – La sconfitta di 37 punti subita dai Los Angeles Lakers sul campo dei Denver Nuggets ha lasciato più strascichi di quanti si pensassero. Secondo quanto riportato da diversi media a partire da The Athletic e confermato dal Los Angeles Times, la panchina di Frank Vogel sarebbe stata in serissimo pericolo se i Lakers avessero perso malamente anche contro gli Utah Jazz nel Martin Luther King Day, dove invece i gialloviola hanno vinto probabilmente la miglior partita della loro stagione.

Un successo che però non ha salvato del tutto Vogel: secondo quanto riportato, l'allenatore continuerà a essere valutato "partita dopo partita" dalla dirigenza gialloviola, vale a dire il gm Rob Pelinka e il consigliere Kurt Rambis e in ultimo luogo la proprietaria Jeanie Buss. Sintomo che la sua panchina è di fatto a rischio: un’altra brutta sconfitta nelle prossime partite potrebbe essere fatale per il coach che ha portato i Lakers al titolo nel 2020 e che in questa stagione sta faticando a scrollarsi dal 50% di vittorie, complice l’altissimo numero di infortuni (a partire da quelli di LeBron James e Anthony Davis) e un roster disfunzionale specialmente nella metà campo difensiva.