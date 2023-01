Basket: Nba, Adebayo trascina Miami alla vittoria in rimonta su Boston

Miami, 25 gen. - (Adnkronos) - Vittoria casalinga per Miami (27-22) che supera in rimonta 98-95 Boston (35-14). Prestazione da All-Star per Bam Adebayo, protagonista assoluto della vittoria Heat in volata sui Celtics e autore del jumper del sorpasso a 20.4 secondi dalla sirena, ciliegina sulla torta...

– (Adnkronos) – Vittoria casalinga per Miami (27-22) che supera in rimonta 98-95 Boston (35-14). Prestazione da All-Star per Bam Adebayo, protagonista assoluto della vittoria Heat in volata sui Celtics e autore del jumper del sorpasso a 20.4 secondi dalla sirena, ciliegina sulla torta di una prestazione da 30 punti e 15 rimbalzi – arma letale con cui Miami piazza il 15-0 di parziale nel quarto periodo, risalendo da -10 e mandando in tilt l’attacco di Boston, inchiodato a 13 punti nell’ultima frazione (il dato peggiore dell’intera stagione per la miglior squadra Nba).

I Celtics pagano così dazio a causa della stanchezza mostrata nel finale, inevitabile vista la rotazione ridotta a disposizione di coach Mazzulla (senza Jaylen Brown, Al Horford, Malcolm Brogdon e Marcus Smart): in campo a portare le croce è ancora una volta Jayson Tatum, autore di 31 punti con 9/18 al tiro, 14 rimbalzi e sette assist, mentre Payton Pritchard resta sul parquet per 42 minuti e chiude con 10 punti a referto, al fianco dei 23 raccolti da Derrick White conditi con sei assist e 7/17 dal campo.