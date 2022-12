Basket: Nba, Al Horford rinnova con Boston fino al 2025

Boston, 1 dic. - (Adnkronos) - Il grande momento dei Boston Celtics non si limita solamente al campo, ma si estende anche fuori. La dirigenza guidata da Brad Stevens infatti ha deciso di giocare d'anticipo, legandosi ulteriormente a uno dei suoi leader carismatici. Come rivelato dall’agen...

– (Adnkronos) – Il grande momento dei Boston Celtics non si limita solamente al campo, ma si estende anche fuori. La dirigenza guidata da Brad Stevens infatti ha deciso di giocare d'anticipo, legandosi ulteriormente a uno dei suoi leader carismatici. Come rivelato dall’agente Jason Glushon a Espn, infatti, i Celtics e Al Horford hanno trovato l’accordo per estendere il contratto del veterano di altre due stagioni, portando così la scadenza dal 2023 (stagione attualmente in corso nella quale Horford guadagnerà 26.5 milioni di dollari) al 2025, per un totale di 20 milioni di dollari complessivi (10 all’anno di media).

Boston si assicura così di evitare lo scenario dell’estate del 2019, quando Horford firmò da free agent un quadriennale con i Philadelphia 76ers da 109 milioni di dollari, salvo poi essere ceduto agli Oklahoma City Thunder e tornare quindi a Boston nell’estate del 2021. Horford, dal canto suo, si assicura ulteriori due anni di contratto completamente garantiti con un ulteriore bonus in caso di cessione (il cosiddetto "trade kicker"), firmando un accordo che lo porterà a compiere 39 anni in maglia Celtics.

La speranza è che in questa e nelle prossime due stagioni possa coronare l’ultimo tassello che manca alla sua decorata carriera, conquistando il titolo Nba sfuggito lo scorso anno in finale contro Golden State: per “Big Al” questa potrebbe essere l’occasione migliore, portando il dote il 48.8% con cui sta tirando da tre punti alla squadra che sta dominando la regular season Nba.