Basket: Nba, Antetokounmpo trascina i Bucks al successo a Portland

– (Adnkronos) – Successo importante per Milwaukee (37-17) che vince in trasferta per 127-108 su un campo complicato come quello di Portland, limitando al minimo lo sforzo dei titolari. IN soli 23 minuti sul parquet Giannis Antetokounmpo sfodera una grande prestazione da 24 punti, 13 rimbalzi e otto assist – in un match controllato anche grazie ai 20 punti con 20 tiri di Jrue Holiday e ai 27 con nove rimbalzi di Brook Lopez.

Dall’altra parte sono 28 i punti di Damian Lillard, nel secondo ko in fila per i Blazers (26-28).