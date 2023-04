Basket: Nba, Bachero non basta a Orlando, Cleveland vince grazie a super Mitchell

Orlando, 5 apr. - (Adnkronos) - Cleveland (50-30) batte Orlando (34-45) per la terza volta in stagione (la quarta si giocherà tra 48 ore) e si prende per 117-113 la 50/a vittoria in regular season - non succedeva in Ohio senza LeBron James dal 1993 - e l’aritmetica certezza di giocare i...

Orlando, 5 apr. – (Adnkronos) – Cleveland (50-30) batte Orlando (34-45) per la terza volta in stagione (la quarta si giocherà tra 48 ore) e si prende per 117-113 la 50/a vittoria in regular season – non succedeva in Ohio senza LeBron James dal 1993 – e l’aritmetica certezza di giocare il primo turno playoff con il fattore campo a proprio favore. Un match iniziato male – con i padroni di casa scappati via nel punteggio in avvio – e poi rimessa in carreggiata grazie all’ormai solito straripante Donovan Mitchell, già in grande forma per la postseason.

Alla sirena finale sono 43 punti per Mitchell in 41 minuti, con 15/23 al tiro, 5/9 dall’arco, cinque rimbalzi e quattro assist – sapientemente imbeccato da un Darius Garland da 12 punti (6/16 dal campo) e dieci passaggi vincenti. Per l’All-Star ex Jazz è la quarta gara in fila da 40+ punti – mai nessuno c’era riuscito in regular season ai Cavaliers – il primo a realizzarne così tante consecutive in Nba dalle cinque fatte registrare da James Harden con i Rockets nella stagione 2018-19.

Eliminati aritmeticamente dalla corsa al play-in i Magic, nonostante Paolo Banchero e Markelle Fultz provino fino all’ultimo a restare aggrappati alla sfida: il numero 5 di passaporto italiano chiude con 20 punti, 7/16 al tiro, 10 rimbalzi, quattro assist e tante giocate nel finale di partita per non far scappare via Cleveland nel punteggio, al fianco dell’altra prima scelta assoluta al Draft – quello del 2017 – che aggiunge 23 punti con 11/17 al tiro e otto passaggi vincenti in una squadra che manda sei giocatori in doppia cifra.