Basket: Nba, Beverley firma con i Chicago Bulls

– (Adnkronos) – Che la sua permanenza a Orlando sarebbe durata poco era chiaro a tutti già nel momento in cui la notizia del suo passaggio ai Magic in cambio di Mo Bamba è diventata ufficiale: Patrick Beverley aspettava soltanto l’occasione giusta e a dargliela sono stati i Chicago Bulls, la squadra della sua città e quella del cuore di un giocatore che dopo un decennio da giramondo in Nba può fare finalmente ritorno in Illinois.

Cresciuto a colpi di canestri e giocate d’intensità nella John Marshall High School, per Beverley indossare la maglia dei Bulls è il coronamento di un percorso personale (come dimostrato in queste ore da chi sta andando a scavare nel suo passato sui social in cui ripeteva come un mantra di voler giocare con la squadra di Chicago).

Un upgrade a livello difensivo e non solo per coach Billy Donovan, in grande difficoltà in questa stagione nella rotazione degli esterni a causa della prolungata assenza dell’infortunato Lonzo Ball: i Bulls, scivolati all’undicesimo posto a Est, ora dovranno trovare il modo di tirarsi fuori da una zona complicata – cercando di inseguire ancora un posto ai playoff.

Beverley dal canto suo racconta di non aver avuto dubbi, soprattutto quando sul piatto è arrivata l’offerta da Chicago: “Era un testa a testa tra loro e i Golden State Warriors, ma non potevo che scegliere i Bulls”.