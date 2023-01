Basket: Nba, Boston batte Chicago e conquista il miglior record a metà regular season

Boston, 10 gen. - (Adnkronos) - Giro di boa con il miglior record Nba per i Boston Celtics che volano sul 29-12 grazie al successo casalingo per 107-99 conquistato nel finale contro Chicago, ricacciata indietro grazie alla tripla a 24 secondi dalla sirena di Al Horford - approfittando così de...

Boston, 10 gen.

– (Adnkronos) – Giro di boa con il miglior record Nba per i Boston Celtics che volano sul 29-12 grazie al successo casalingo per 107-99 conquistato nel finale contro Chicago, ricacciata indietro grazie alla tripla a 24 secondi dalla sirena di Al Horford – approfittando così dell’assenza di DeMar DeRozan, autore di 13 punti in 23 minuti, prima di essere costretto nel terzo quarto a lasciare il parquet causa infortunio al quadricipite.

Inutili i 15 punti di Zach LaVine arrivati nel solo quarto periodo, in un match per lui da 27 con 10/24 dal campo.

Il nome del protagonista in casa Celtics invece non cambia: Jayson Tatum chiude con 32 punti e 10/21 al tiro, una prestazione a cui aggiunge anche otto rimbalzi e sette assist con +14 di plus/minus, mentre Jaylen Brown segna 19 punti senza trovare mai il fondo della retina dalla lunga distanza (0/8).

Fondamentale impatto in uscita dalla panchina per Grant Williams, autore di 20 punti e 8 rimbalzi con 8/15 dal campo.