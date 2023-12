Basket: Nba, Boston batte Cleveland e si conferma in vetta a Est

Boston, 13 dic. - (Adnkronos) - Boston (17-5) sconfigge 120-113 Cleveland (13-11) confermandosi in vetta alla Eastern Conference Nba. Ci vuole una grande prova di squadra dei Celtics per avere la meglio dei Cavs e mantenere l’imbattibilità casalinga. Gli ospiti pagano tre minuti di aute...

Boston, 13 dic. – (Adnkronos) – Boston (17-5) sconfigge 120-113 Cleveland (13-11) confermandosi in vetta alla Eastern Conference Nba. Ci vuole una grande prova di squadra dei Celtics per avere la meglio dei Cavs e mantenere l’imbattibilità casalinga. Gli ospiti pagano tre minuti di autentico blackout nel 4° quarto in cui non segnano nemmeno un punto e devono arrendersi nonostante i 29 punti di Donovan Mitchell e i 26 di Darius Garland. Boston trova le doppie doppie di Jayson Tatum (25 punti e 10 rimbalzi) e Kristaps Porzingis (21 punti e 10 rimbalzi) e domina la battaglia a rimbalzo (45-35)