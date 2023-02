Basket: Nba, Boston ko 109-94 e sesta vittoria di fila per New York

New York, 28 feb.

– (Adnkronos) – New York (36-27) sconfigge 109-94 Boston (44-18) e conquista la sesta vittoria consecutiva. Non si ferma la corsa dei Knicks, quinta forza a Est, grazie ai 23 punti a testa firmati da Julius Randle e Immanuel Quickley – beffando Boston spuntata e nervosa come un Jayson Tatum da 6/18 al tiro e 14 punti, espulso per doppio tecnico nel finale. I Celtics, sempre sotto nel punteggio nella ripresa, non vanno oltre i 22 punti con 10/16 al tiro di Malcolm Brogdon in uscita dalla panchina.