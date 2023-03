Basket: Nba, Boston senza Tatum e Horford cede al supplementare contro Cleveland

Cleveland, 7 mar. – (Adnkronos) – Boston (45-21) senza Jayson Tatum e Al Horford cede dopo un tempo supplementare a Cleveland (41-26) per 118-114. I Celtics restano in gara fino alla fine e a 0.8 secondi dalla fine, sul 109-109, hanno la chance di vincerla con due liberi di Grant Williams, entrambi però falliti. Si va ai supplementari e l'attacco dei Celtics si ferma (5 punti segnati): Cleveland invece in over time quest'anno è imbattibile, raccogliendo la settima vittoria su sette. La franchigia dell'Ohio dice grazie a un Evan Mobley da 25 punti e 17 rimbalzi e alla difesa rocciosa di Lamar Stevens, decisivo nella rimonta dell'ultimo quarto. Inutili i 32 punti di Jaylen Brown per Boston. Ci vogliono 34 tiri (14 segnati) a Donovan Mitchell per toccare quota 40 punti ma lo sforzo della guardia di Cleveland – in campo per 47 dei 53 minuti totali – è necessario per portare a casa la vittoria. Anche 11 rimbalzi per lui, oltre a 4 assist e 4 triple mandate a bersaglio (su 11 tentativi) in una serata in cui non ha mai sbagliato a cronometro fermo, chiudendo con 8/8. Doppia doppia da 17 punti e 12 assist anche per Darius Garland.