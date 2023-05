Basket: Nba, Carmelo Anthony si ritira dopo 19 stagioni

New York, 22 mag. -(Adnkronos) - Dopo 19 stagioni in Nba Carmelo Anthony si ritira dal basket giocato. Lo ha annunciato lo stesso ex giocatore con un videomessaggio pubblicato sui propri social media. Anthony, 38 anni, nella sua carriera ha vestito le maglie dei Denver Nuggets, New York Knicks, Hous...

New York, 22 mag. -(Adnkronos) – Dopo 19 stagioni in Nba Carmelo Anthony si ritira dal basket giocato. Lo ha annunciato lo stesso ex giocatore con un videomessaggio pubblicato sui propri social media. Anthony, 38 anni, nella sua carriera ha vestito le maglie dei Denver Nuggets, New York Knicks, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers ed è stato selezionato 10 volte per l'All Star Game, oltre ad essere recentemente votato come uno dei membri della squadra del 75° anniversario della Nba.