Basket: Nba, Chicago ko 118-109 e Milwaukee torna alla vittoria

Milwaukee, 14 nov. -(Adnkronos) – Dopo due sconfitte di fila Milwaukee (6-4) torna alla vittoria in casa sui Chicago Bulls (4-7), sconfitti 118-109. Damian Lillard, al rientro tira male (3/17) e chiude con 12 punti e 5 assist ma Milwaukee trova le doppie doppie di Giannis Antetokounmpo (35 punti e 11 rimbalzi) e di Bobby Portis, che in uscita dalla panchina manda a referto 19 punti e 10 rimbalzi tirando con il 70% dal campo. I Bulls pagano la serataccia di DeMar DeRozan (3/14 al tiro per 11 punti) e la partenza disastrosa, con i padroni di casa avanti 35-18 alla fine del primo quarto.