Basket: Nba, CJ McCollum va da Portland a New Orleans in cambio di Josh Hart e scelte

New York, 8 feb. – (Adnkronos) – Portland e New Orleans, dirette concorrenti per un posto al torneo play-in, stanno finalizzando l’accordo per portare CJ McCollum, Larry Nance e Tony Snell in Louisiana in cambio di Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, Tomas Satoransky, una prima scelta protetta e due seconde scelte al Draft, secondo quanto scritto da Shams Charania di The Athletic e Adrian Wojnarowski di Espn.

Una mossa che permetterà ai Pelicans, che sin dall’inizio dell’anno non hanno potuto contare su Zion Williamson, di fortificare il loro posto al play-in, di aggiungere un realizzatore che da sette anni consecutivi viaggia sopra i 20 punti di media e che compirà 31 anni solo il prossimo settembre, sotto contratto anche per le prossime due stagioni con un contratto pesante (33.3 milioni nel 2022-23, 35.8 in quello successivo).

Larry Nance invece è sotto contratto solo fino al termine della prossima stagione e rappresenta un buon innesto nel ruolo di 4, mentre Snell è stato inserito solamente per ragioni salariali.

Portland continua così la propria opera di smantellamento del roster, dopo aver già ceduto Norman Powell e Robert Covington agli L.A. Clippers. In Josh Hart prendono un giocatore di quattro anni più giovane che guadagna circa un terzo di McCollum e che sta vivendo la sua miglior stagione in carriera dal punto di vista realizzativo, segnando 13.4 punti di media sfiorando gli 8 rimbalzi a partita (sicuramente la sua qualità cestistica più spiccata) e oltre 4 assist con il 56% effettivo, tutti vicini ai massimi in carriera.

Nickeil Alexander-Walker, giocatore al terzo anno di NBA, sfiora anche lui i 13 punti a partita ma con efficienza ben al di sotto di quella (già non eccezionale) della passata stagione, con un brutto 45% effettivo che hanno limitato le sue opportunità nella rotazione di coach Willie Green.

Satoransky invece, ottenuto nello scambio estivo per Lonzo Ball, non è proprio mai entrato nelle grazie del neo allenatore, disputando solo 32 partite con meno di 3 punti di media in 15 minuti.

Ai Blazers finiranno anche Didi Louzada e soprattutto tre scelte al Draft, di cui una al primo giro di quest'anno (finirà ai Blazers nel caso in cui sia tra la 5 e la 14, altrimenti passerà agli anni successivi) e due seconde.