Basket: Nba, Cleveland ko 110-106 e sesta vittoria di fila per Memphis

Cleveland, 5 gen. – (Adnkronos) – Ja Morant segna sei dei suoi 26 punti negli ultimi 30 secondi di partita (interrompendo a quattro la striscia di trentelli), compreso il canestro decisivo del sorpasso che regala la vittoria, per 110-106 su Cleveland, la sesta in fila per i Memphis Grizzlies, la decima in trasferta nelle ultime 11 disputate.

Si ferma così ancora una volta la corsa dei sorprendenti Cavaliers, che ritrovano in campo un Darius Garland da 27 punti e 10 assist, non riuscendo a evitare la quarta sconfitta nelle ultime cinque nonostante i 22 punti e 12 rimbalzi di Jarrett Allen.