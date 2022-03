Basket: Nba, Clippers ko 112-97 e Golden State torna a vincere dopo 5 sconfitte

San Francisco, 9 mar. -(Adnkronos) – I Golden State Warriors ritrovano la vittoria dopo cinque sconfitte consecutive, battendo nettamente i Los Angeles Clippers per 112-97 grazie a un secondo quarto da 33-15. Il miglior realizzatore del quintetto è un Klay Thompson da 20 punti caricato dal comico Will Ferrell in versione Jackie Moon prima della partita, a cui si aggiungono i 21 di Jonathan Kuminga e i 20 di Jordan Poole dalla panchina.

I Clippers scivolano anche a -29 prima di contenere i danni, trovando a malapena 17 punti da Nicolas Batum.